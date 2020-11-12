Профильная комиссия МГД поддержала законопроект о бюджете столицы до 2023 года

"Колоссальная" часть средств бюджета будет направлена на строительство соцобъектов, заявил Андрей Бочкарев

Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию поддержала законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом заявила председатель комиссии Елена Николаева. Проект закона ранее был внесен в столичный парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Комментируя законопроект о бюджете, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что около 1 триллиона 870 миллионов рублей планируется направить на возведение объектов капитального строительства в Москве, передает АГН "Москва".

Он отметил, что также планируется продолжать строительство в Москве объектов метрополитена. Кроме того, "колоссальная" часть средств бюджета будет направлена на строительство социальных объектов в городе.

"Колоссальные средства, помимо транспорта, будут традиционно направлены на строительство объектов во всех сферах социальной жизни города. Огромные усилия нами направлены будут на объекты здравоохранения. <…> Большое внимание будет уделено, безусловно, объектам спорта, объектам культурного назначения, строительству административной инфраструктуры в городе по тем службам, которые также обеспечивают правопорядок, работу в городе, его жизнедеятельность", - отметил Бочкарев.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что около 1,8 триллиона рублей бюджета столицы на 2021 год направят на социальную сферу. Это на 90 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году.

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