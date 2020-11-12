В Подмосковье 4 школьницы получили серьезные ожоги из-за прорыва трубы

В причинах коммунальной аварии разбираются сотрудники прокуратуры и СК

Прокуратура и Следственный комитет разбираются в причинах прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском. Из-за этой коммунальной аварии пострадали четверо детей. Девочки переходили улицу, получили ожоги и попали в больницу. Помимо этого, без горячей воды и тепла на время ремонта остались больше пяти тысяч жителей близлежащих домов.

Такое впечатление, что асфальт дымится. На самом деле поток кипятка стекает вниз по Томилинской улице в подмосковном Дзержинском. Люди рядом не ходят. И даже автомобилисты не все решаются проехать по горячему ручью. Воду выталкивает из канализационного люка. Предварительная причина - прорыв трубы отопления.

"Было перекрыта подача воды на данном направлении. То есть оперативными действиями удалось избежать более серьёзных последствий, потому что дальше вниз находится школа", - сообщил заместитель главы администрации городского округа Дзержинский Глеб Горскин.

Одним из первых, однако, на место ЧП пришлось ехать медикам. Четыре девочки хотели перейти дорогу. В результате все получили ожоги ног. Их отвезли в больницу. Угрозы жизням нет.

"Они рассказали, что шли, увидели лужу какую-то и провалились. Четыре девочки. Там ожоги нижних конечностей, на небольших участках. Ожоги порядка 10-15%. Состояние детей средней тяжести. Они не в реанимации, не в интенсивной терапии", - рассказала Татьяна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства.

Власти Московской области уже пообещали выплатить семьям девочек материальную помощь. И если к ликвидации аварии были привлечены как коммунальные службы, так и МЧС, то вот в причинах ЧП разбираются и прокуратура, и Следственный комитет.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту поступления в лечебное учреждение города Дзержинска четырех девочек 2008 года рождения с ожогами конечностей различной степени тяжести", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Будет дана соответствующая оценка правовая действий виновных должностных лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил прокурор Люберецкого района Дмитрий Девятко.

Специалисты говорят, что прорыв мог случиться вследствие гидроудара, когда давление в системе резко возрастает и трубы не выдерживают. Однако криминалистам придётся разбираться ещё и в техническом состоянии этих труб, качестве проводимых ремонтов, если они вообще были, организации работы местной ТЭС. В ближайших домах отопление на время ликвидации прорыва пока отключили.

Дмитрий Гусев. Егор Миронов. Андрей Лисиченко. "ТВ Центр".

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