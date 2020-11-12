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Испания выдала России обвиняемого в мошенничестве финансиста

21:14
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Предприниматель скрывался с 2017 года

В Россию из Испании экстрадирован предприниматель Алексей Елисеев, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Подозреваемого доставили в Москву сотрудники российского бюро Интерпола. По версии следствия, в течение шести лет Елисеев, вместо того, чтобы инвестировать средства, которые поступали от петербургских строительных компаний, похищал деньги и выводил на зарубежные счета.

Всего в уголовном деле - шесть обвиняемых. Среди них экс-глава северо-западного Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь.

Алексей Елисеев скрывался с 2017 года. Финансист был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

"Елисеев, ущерб от преступной деятельности которого оценивается в более чем 4,5 миллиарда рублей, скрылся от органов следствия на территории Испании. Как только беглеца задержали, Генпрокуратура направила зарубежным коллегам соответствующий запрос. Он был удовлетворен еще в сентябре прошлого года - Совет министров королевства принял решение о привлечении фигуранта к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере, однако экстрадицию пришлось отложить из-за рассмотрения апелляционной жалобы", - пояснил заместитель начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации, официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

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