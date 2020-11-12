Опасная, но полезная: в Крыму поспела опунция

Почему экзотическое растение называют деликатесом и как оно появилось на полуострове?

Первые экземпляры опунции, любимой ацтеками колючей груши, доставили на Крымский полуостров в XIX веке. В Никитском Ботаническом саду представлены около 20 видов. Увидеть опунцию можно и в частных владениях, местные жители используют растение как живую изгородь. Гурманы отдают должное плодам.

- Это самый взрослый экземпляр в нашей коллекции, ему около 30 лет, и каждый год он дает более 50 плодов.

Ярко-свекольные плоды не скроет даже густая листва агавы и юкки. Опунция в самом соку! Время собирать урожай. Главное – надеть кожаные перчатки или вооружиться пинцетом.

Индейская смоква, колючая груша или дикобраз растительного мира. Как только не называют опунцию за ее опасные иголки. Впрочем, бояться нужно не тех шипов, что растут на листьях, а тех, что невидимы человеческому глазу на плодах этого кактуса. Маленькие иголочки способны впиваться в кожу и вызывать отек.

Растение безотходное. Съедобны все части. Первыми это поняли еще ацтеки. В современной Мексике - целые плантации этого растения. Из цветов заваривают чай. Из ягод делают варенье, конфеты, мороженое или ликер. Но чаще, конечно, едят сырыми. Такая экзотика доступна и в Крыму.

- Иголки мы убираем под проточной водой. Пинцетом или ножиком срезаете. Смотрите, какая она сочная, и вот, можете попробовать. И что она вам напоминает? Все по-разному говорят. - Очень сладкий киви. - Киви, да. Одни говорят - смородина, другие - малина, третьи - ежевика. А теперь попробуйте компот с нее. - А компот как сироп!

Косточки тоже съедобны. Говорят, хороший скраб для органов пищеварения. Из семян делают муку и эликсир молодости – масло для косметики и медицины. А вот листья – это уже овощ. Их жарят как стейки, добавляют в салат или яичницу. По вкусу словно огурец.

"Есть опунция, которая безколючковая, которая используется в корме скота и те коровы, которые ели такую опунцию, у них вдвое увеличивалось молоко", - сообщила Ольга Гончарова, агроном Никитского ботанического сада.

В Никитском Ботаническом саду опунция появилась еще в начале XIX века. Первые экземпляры доставили из Мексики и средиземноморских регионов. А вот ее массовое распространение на полуострове – до сих пор загадка. Говорят, этот кактус завезли солдаты королевства Сардиния во время Крымской войны. Климатические условия полуострова заморскому гостю явно понравились.

"В коллекции Никитского ботанического сада представлено около 20 видов опунции. Однако на Южном Берегу Крыма натурализовалось всего около 5 видов. Мы можем видеть опунцию Лейндхеймери, которая также натурализовалась в Крыму и она обильно плодоносит, а есть еще стелющиеся виды – виды опунции Каманчико, опунция Хумефуза", - рассказала Елена Чичканова, научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада.

Этот кактус легко распространяется. В XVIII веке в Австралии он заполонил тысячи гектаров плодородной почвы. Чтобы избавиться от колючек, потребовалось 150 лет. Возможно, именно поэтому в промышленных масштабах растение культивируют только в Америке и некоторых странах Средиземноморья. А в Крыму пока предпочитают использовать опунцию как живую ограду, лишь изредка наслаждаясь плодами.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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