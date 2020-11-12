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Администрация Трампа грозит Китаю санкциями из-за Гонконга

22:42
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Белый дом уверен, что КНР нарушила международные обязательства

Вашингтон может ввести против Пекина санкции из-за отстранения оппозиционных депутатов в Гонконге. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Белый дом квалифицирует действия китайских властей по отношению к оппозиционерам Гонконга как "нарушение Компартией КНР своих международных обязательств и усиление однопартийной диктатуры КПК", передает "ТВ Центр".

В Пекине заявили, что действовали на основании закона, который объявляет патриотизм обязательным юридическим требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Депутаты этот закон нарушили, считают в Пекине. Китайский МИД отметил также, что иностранные государства не имеют права критиковать внутреннее законодательство Китая. Однако действующая администрация Дональда Трампа продолжает давление на Пекин, как делала это предыдущие 4 года.

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