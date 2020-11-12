Скачет температура: раскрыты подробности состояния Зеленского

Президент Украины болен коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он переносит коронавирус.

Глава государства отметил, что чувствует себя достаточно хорошо, болезнь не мешает ему выполнять свои рабочие обязанности, передает РИА Новости.

"Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки", - сообщил Зеленский.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, у Зеленского скачет температура, но никаких признаков того, что состояние его здоровья ухудшается, нет.

О том, что Зеленский подхватил коронавирус, стало известно 9 ноября. Через три дня главу государства госпитализировали.

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