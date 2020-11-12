ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скачет температура: раскрыты подробности состояния Зеленского

21:18
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Президент Украины болен коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он переносит коронавирус.
В офисе президента Украины рассказали, как лечат Зеленского от коронавируса

Глава государства отметил, что чувствует себя достаточно хорошо, болезнь не мешает ему выполнять свои рабочие обязанности, передает РИА Новости.

"Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки", - сообщил Зеленский.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, у Зеленского скачет температура, но никаких признаков того, что состояние его здоровья ухудшается, нет.

О том, что Зеленский подхватил коронавирус, стало известно 9 ноября. Через три дня главу государства госпитализировали.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.