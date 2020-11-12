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Единоросс Козлов требует больше средств в бюджете для обманутых дольщиков

21:52
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Эта проблема стоит особенно остро для жителей ТиНАО, сообщил депутат

Депутат Мосгордумы, член фракции "Единая Россия" Александр Козлов считает, что в бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо предусмотреть дополнительные средства для обманутых дольщиков.

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Козлов отметил, что ранее проект бюджета был одобрен на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, и документ рекомендовали к принятию в первом чтении.

"Хочу отметить, что в бюджете Москве следует выделить дополнительные средства для решения проблемы дольщиков, права которых были нарушены, и учесть этот вопрос при обсуждении проекта финансового плана города на следующий год", - заявил Козлов в разговоре с АГН "Москва".

По словам депутата, этот вопрос стоит особенно остро для жителей ТиНАО, чьи интересы в столичном парламенте он представляет. "Я буду добиваться, чтобы из бюджета были выделены дополнительные средства на достройку проблемных объектов", - пообещал единоросс.

Козлов отдельно отметил, что в последние годы и Москва, и федеральные власти успешно решают проблему дольщиков. Так, например, в Москве в 2020 году более 2,6 тысячи человек из числа тех, кто пострадал от недобросовестного застройщика, получили ключи от своих квартир. В эксплуатацию сдали 20 проблемных домов.

Согласно проекту бюджета, при отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены.

Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год.

Кроме этого, бюджет обеспечит безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.

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