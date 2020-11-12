Петух и собака на "Площади Революции" надели маски

Они напоминают пассажирам о безопасности в период коронавируса

Бронзовые скульптуры людей и животных на станции метро "Площадь Революции" в Москве надели защитные маски.

"На "Площади Революции" 110% в масках. Фигуры людей, бронзовые собаки и даже петух - все напоминает вам о безопасности. Новая реальность на станциях метро", - сообщили в Дептрансе столицы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что порядка 90% пассажиров московского метрополитена носят маски.

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