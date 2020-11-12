КТ-центры в Москве помогают в ранней диагностике коронавируса

Точность компьютерной томографии составляет 92-97%

Российским регионам рекомендовано создать амбулаторные центры компьютерной томографии по опыту Москвы.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Амбулаторные КТ-центры позволяют выполнять раннюю диагностику пациентов с подозрением на COVID-19.

"За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тысяч КТ-исследований. Сейчас в Москве работает 22 КТ-центра. Минздрав России рекомендовал регионам создать амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - говорится в сообщении.

КТ-исследование позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или госпитализировать пациента. Результат КТ обычно готов через 15 минут. Чувствительность компьютерной томографии составляет 92-97%. В Москве также активно используются технологии искусственного интеллекта. Например, КТ-снимок можно загрузить в компьютер и получить предварительное заключение по болезни.

Кроме того, в КТ-центрах можно пройти дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также получить бесплатные лекарства.

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