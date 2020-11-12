В Сирии на пути следования российского патруля произошел взрыв

Никто из российских военнослужащих не пострадал

Бронеавтомобиль "Тигр" российской военной полиции получил повреждения в результате подрыва самодельного взрывного устройства во время патрулирования в Сирии. В результате инцидента никто из российских военнослужащих не пострадал.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич, взрыв произошел, когда российская военная полиция в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности двигались по маршруту Изра - Сахват эль-Камх в провинции Деръа.

"Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента", - сказал Гринкевич (цитата по "Интерфаксу").

Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации.

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