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"Я келейный человек": Паулина Андреева рассказала о другой стороне своего характера

22:49
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Актриса применила свой талант в новой профессии

Актриса Паулина Андреева, жена режиссера Федора Бондарчука, рассказала, как справляется со своими комплексами и карьерными страхами.
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Андрееву всегда пугала ограниченность актерской профессии, что в ней легко реализовать все свои амбиции, прекратить личностное развитие или стать зависимым от чьего-либо оценочного суждения.

"Ощущение видимого потолка в актерской профессии, ее невероятной зависимости у меня было всегда, и чем больше я работала, тем больше оно усиливалось. Несмотря на то, что у меня никогда не было нехватки в работе, меня мучило то, что востребованность зависит от того, насколько я юна, как я выгляжу, какой будет моя фигура. Не хотелось зависеть от субъективного выбора других людей", - рассказала она в интервью порталу "Кинопоиск".

Чтобы побороть тревогу за свое будущее, Андреева прошла двухлетние курсы по сценарному мастерству и начала писать тексты. Стихи и микрорассказы ей всегда легко давались – за плечами актрисы неоконченный журфак и бесконечная любовь к литературе.

Несмотря на новую профессию, Андреева не собирается оставлять актерское ремесло и надеется грамотно совмещать два любимых дела.

"Я актриса, но мне, как ни странно, комфортно сидеть дома и писать. Меня никто не видит, и меня это абсолютно устраивает <…> Я довольно келейный, интровертный человек. Не буду утверждать, что снимаюсь 24/7. Я терпеливый человек, всегда предпочитаю ждать хороших предложений, что дает мне пространство и время для жизни, в том числе и сценарной", - отметила она.  

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