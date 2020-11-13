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Новость о переезде Джонни Деппа в Россию переполошила интернет

08:36
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Однако российским фанатам актера пока не стоит на это надеяться

Джонни Депп устал от Голливуда и везет трудовую книжку в российский Фонд кино. Сенсация - наш Фонд кино подписал 10-летний контракт с Деппом после его увольнения из Голливуда.
Джонни Деппу заплатят за фильм, в котором он не снялся

История  началась с того, что звезду попросили покинуть съемочную площадку фильма "Фантастические твари". В роли темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда Депп провел всего 1 день. Киноначальство узнало, что актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинял в клевете. Желтая пресса описала в красках, как он избивал свою последнюю жену Эмбер Херд.

В эпоху засилья толерантности с таким моральным обликом можно было и по статье загреметь. Но Деппа просто попросили уйти, заплатив полный гонорар – 10 миллионов долларов. И вот российский интернет выдал сенсационную новость -   Джонни Депп заявил о сотрудничестве с Минкультом России и Фондом кино после своего увольнения.

Пока наш Минкульт никак не комментировал это событие, Деппа цитировали направо и налево. Тем, кто сразу не поверил, напомнили о Жераре Депардье, который получил российское гражданство, обзавелся квартирой и пропиской в городе Саранске, сыграл Распутина в нашем фильме.

Российский паспорт и у легендарного героя боевиков Стивена Сигала. Среди других граждан России -  боксер Рой Джонс-младший, пианист Фабио Мастранджело. Список можно продолжать.

Но с Джонни Деппом придется немного подождать. Источником информации о его переезде в Россию стал известный сайт сатирических новостей "Панорама", который уже самими заголовками напоминает нам о том, что в действительности все не так, как на самом деле.

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