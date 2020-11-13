Эксперт спрогнозировал будущую политику Байдена в отношении Китая

Многие решения Дональда Трампа будут пересмотрены

Как изменятся отношения между США и Китаем при Джо Байдене? Насколько серьезной будет идеологическая составляющая в экономической войне? Каковы интересы самого Байдена в торговых отношениях с Китаем? В каком формате возможен военный союз России и Китая?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Сергей Лузянин, профессор Высшей школы экономики.

"Китайская повестка Байдена будет более широкая в части борьбы за права человека. Этот формат будет расширен и ужесточен. С другой стороны, байденовская стратегия в отношении Китая базируется и на демонтаже трамповских американо-китайских тарифных, торговых сделок. Скорее всего, это будет пересматриваться", - сказал он.

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