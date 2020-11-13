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Мэра Томска задержали во время совещания

08:21
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Он занимает свою должность семь лет

Утром 13 ноября мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий. 
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"Кляйн задержан утром сегодня", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах. 

По данным "Известий", сотрудники правоохранительных органов пришли за мэром во время селекторного совещания. 

"Из здания администрации градоначальника утром вывели в браслетах", - пишет Telegram-канал "Наблюдатель в Томске".

Иван Кляйн возглавляет Томск с 2013 года. До этого он руководил пивоваренным предприятием "Томское пиво" и был депутатом Томской областной думы.

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