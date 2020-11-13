Россиянам рассказали о приближающейся зиме

Прошлогоднего тепла не обещают

Наступающая зима не будет столь же теплой, как в прошлом году, но и сильных холодов не ожидается. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы", - предупредил синоптик.

Снег не выпадет раньше второй декады ноября, считает специалист. По словам Вильфанда, ожидать снегопадов в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей.

Синоптик добавил, что рассчитывать на продолжение бархатного сезона на курортах страны не нужно, передает РИА Новости.

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