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Переболевшие COVID-19 оказались самыми опасными разносчиками инфекции

08:30
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Даже после болезни нужно продолжать носить маску

Самыми опасными распространителями коронавирусной инфекции можно считать людей, которые переболели COVID-19 и отказываются после этого носить защитные маски. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко.

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"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", - предупредил он.

Карабиненко объяснил, что даже после выздоровления коронавирус остается в верхних дыхательных путях и может быть заразным, передает Lenta.Ru.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", - добавил врач.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 52,7 миллиона человек, 1,29 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,86 миллиона заболевших, более 32 тысячи пациентов скончались.

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