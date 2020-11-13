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Российская вакцина "Спутник V" выйдет на мировой рынок в январе

08:51
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Производство запускают в Южной Корее

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" выйдет на мировой рынок в январе. Производство 150 миллионов доз препарата будет запущено в декабре на мощностях южнокорейской компании, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Названы сроки массовой вакцинации препаратом от "Вектора"

"Российский фонд прямых инвестиций… и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий… объявляют о соглашении по производству в стране более 150 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - отмечается в сообщении РФПИ, опубликованном в Twitter.

Анализ данных третьей фазы клинических исследований препарата показал, что эффективность применения "Спутник V" превышает 90%. Уже получены заявки от 50 стран на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины. Для поставок на зарубежные рынки"Спутник V"  будут производить международные партнеры РФПИ в Бразилии, Индии, Китае и Южной Корее, передает ТАСС.

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