Российская вакцина "Спутник V" выйдет на мировой рынок в январе

Производство запускают в Южной Корее

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" выйдет на мировой рынок в январе. Производство 150 миллионов доз препарата будет запущено в декабре на мощностях южнокорейской компании, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций… и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий… объявляют о соглашении по производству в стране более 150 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - отмечается в сообщении РФПИ, опубликованном в Twitter.

Анализ данных третьей фазы клинических исследований препарата показал, что эффективность применения "Спутник V" превышает 90%. Уже получены заявки от 50 стран на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины. Для поставок на зарубежные рынки"Спутник V" будут производить международные партнеры РФПИ в Бразилии, Индии, Китае и Южной Корее, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"