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В Баку извинились перед Москвой за слова своего посла о сбитом вертолете

08:37
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Поладу Бюльбюль оглы посоветовали воздержаться от неуместных заявлений

Послу Азербайджана в России не стоило делать необдуманных заявлений. Комментарий Полада Бюльбюль оглы по поводу сбитого российского вертолета Ми-24 является неуместным, заявил замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев. Он призвал азербайджанских дипломатов за рубежом воздерживаться от заявлений, противоречащих официальной позиции Баку.
Переброску российских вертолетов в Карабах сняли на видео

Днем ранее посол Азербайджана в России прокомментировал инцидент с российским Ми-24 словами "на войне как на войне". Бюльбюль оглы в интервью РБК назвал обстрел российской машины трагической случайностью, заявив, что на войне "всякое может быть".

МИД России отреагировал на слова азербайджанского дипломата, назвав их "большой ошибкой". Если бы Россия действовала по принципу "на войне как на войне", ответ был бы сокрушительным, заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Российский Ми-24 сбили 9 ноября возле границы Армении с Азербайджаном. Два члена экипажа погибли, один выжил, получив ранения. Это произошло за несколько часов до подписания  Азербайджаном, Арменией и Россией соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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