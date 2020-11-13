Сергунина рассказала о запуске сайта детских технопарков Москвы

Она объединила всю информацию о детских технопарках

В Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, на портале представлена информация о городской системе дополнительного образования, а школьники смогут подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.

На сайте размещены вебинары, анонсы образовательных программ и многое другое.

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