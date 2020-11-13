Роспотребнадзор дал советы по поводу покупок в "Черную пятницу"

Следует опасаться мошенников

Роспотребнадзор призвал россиян не терять бдительность во время онлайн-покупок в период распродаж и "Черной пятницы".

Специалисты предупредили, что в сезон скидок в Сети активизируются фишинговые сайты и ресурсы, создатели которых выманивают у пользователей персональные данные и сведения о платежных картах.

Перед покупкой Роспотребнадзор советует сравнивать цену товара у разных продавцов. Бывает, что перед акцией продавец искусственно завышает цену на товар, а во время скидок опускает ее на прежний уровень. В итоге товар стоит столько же, сколько и раньше, но с манящей наклейкой "Скидка".

Стоит помнить, что слишком низкая цена может указывать на нелегальное происхождение товара. "Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что продавцы могут компенсировать большую скидку на товар дорогой доставкой. Следует обращать внимание на стоимость отправления.

Напомним, что "Черная пятница" в России пройдет с 27 по 29 ноября.

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