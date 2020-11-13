В ВОЗ объяснили, как сберечь психику в период пандемии

Некоторые люди остро реагируют на новые условия жизни

За время пандемии коронавирусной инфекции страх и беспокойство стали постоянными спутниками жизни для многих людей. Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как вернуть душевное равновесие.

"Страх, беспокойство и стресс - это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью. Поэтому нормально и понятно, что люди испытывают страх в контексте пандемии COVID-19", - считают в ВОЗ.

По мнению специалистов, страх заразиться опасной инфекцией дополняют существенные изменения в повседневной жизни и вводимые правительством ограничения. В совокупности всё это может привести к появлению новых психических расстройств или усугубить уже имеющиеся.

"Многие люди могут столкнуться с увеличением количества употребляемого алкоголя и наркотиков, бессонницей и беспокойством. Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен", - предупредили эксперты организации.

Чтобы облегчить ситуацию и сберечь свое психическое здоровье, стоит следить за режимом сна и питания, заниматься спортом и оставлять время для отдыха и любимых занятий, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"