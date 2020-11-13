Заболеваемость коронавирусом не растет среди старшеклассников

Дистанционка может быть продлена

Несмотря на общий рост заболеваемости коронавирусом в Москве, среди учащихся средней и старшей школы увеличения числа заболевших не зафиксировано. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала октября заболеваемость в каждой возрастной группе выросла более чем в два раза, кроме одной - среди учеников средней и старшей школы. Это показывает эффективность принятых столичными властями мер.

"Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тысяч. Отмечу, что в таком случае, даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%", - сказала Ракова.

С 19 октября полмиллиона учеников 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы. Пока дистанционка действует до 22 ноября, однако ранее Сергей Собянин предположил, что она будет продлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"