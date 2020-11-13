Международный коммерческий банк остался без лицензии

Банк нарушил ряд федеральных законов

Банк России отозвал лицензию у "Международного коммерческого банка", сказано на сайте регулятора. Объясняется, что в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

"Банк России принял такое решение <...> руководствуясь тем, что Международный коммерческий банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Международный коммерческий банк" для сокрытия реального положения дел и улучшения собственных финансовых показателей завышал стоимость имущества, на что в Центробанке неоднократно обращали внимание.

Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков", — отмечается в документе.

Кроме того Центробанке аннулировал лицензию "Международного коммерческого банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Международный коммерческий" банк занимал 278 место в России по активам и 390 место по чистой прибыли.

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