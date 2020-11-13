В Москве вылечились от коронавируса еще 4219 пациентов

Всего выздоровевших от COVID-19 в столице – почти 359 тысяч

Московские врачи выписали из больниц за сутки 4 219 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице приближается к 359 тысячам, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4 219 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924", - заявили в оперштабе.

После того, как отсутствие заболевание подтверждается специальными исследованиями, вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Необходимые условия - возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"