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Ан-124 повредил шасси и крылья при аварийной посадке в Новосибирске

09:41
  • пятница
  • 13 ноября 2020

На борту было 14 человек

Самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.  
Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за неадекватного пассажира

"В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта. ЧП произошло с лайнером авиакомпании "Волга-Днепр". 

"Известия" пишут, что грузовой самолет взлетел и почти сразу приземлился из-за нехватки тяги. 

По данным "Интерфакса", Ан-124 вылетал в Вену без груза. На борту было 14 человек. Вскоре после взлета пилот сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Приземлившись, лайнер выкатился за пределы полосы на 200 метров. В результате ЧП его шасси и крылья оказались повреждены. 

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