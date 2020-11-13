Ан-124 повредил шасси и крылья при аварийной посадке в Новосибирске

На борту было 14 человек

Самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево.

"В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта. ЧП произошло с лайнером авиакомпании "Волга-Днепр".

"Известия" пишут, что грузовой самолет взлетел и почти сразу приземлился из-за нехватки тяги.

По данным "Интерфакса", Ан-124 вылетал в Вену без груза. На борту было 14 человек. Вскоре после взлета пилот сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил разрешение на аварийную посадку. Приземлившись, лайнер выкатился за пределы полосы на 200 метров. В результате ЧП его шасси и крылья оказались повреждены.

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