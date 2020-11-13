В школах Германии усилили меры безопасности

Они взяты под усиленную охрану

Усиленные меры безопасности снова принимают в Западной Европе. Поводом стало убийство гражданина Швейцарии и угрозы расправы над противниками радикального ислама в Германии. Жертв терактов 2015-го года - самых кровавых в истории страны - вспоминают в пятницу и во Франции. На этом фоне вновь поднимается вопрос о необходимости пересмотреть систему безопасности всей Шенгенской зоны.

Уже несколько часов полиция и секретные службы Швейцарии - на ногах. По тревоге подняты подразделения спецназа. Все силы в пятницу переброшены в небольшой и тихий городок Биль. Этой ночью на центральной площади силовики обезвредили вооруженного ножом мужчину. Сдаться он отказывался. Полиции пришлось открыть огонь.

Информация о нападавшем пока крайне скупа. Известно только, что его подозревают в убийстве, совершенном в другом швейцарском городе, Ленгнау. Версии очередного теракта или подготовки к нему не исключены. Возможно, именно поэтому спецслужбы не называют ни имени задержанного, ни его происхождения. Сейчас в доме, где жил мужчина, проводят обыски. Проверяют его возможные связи с религиозными экстремистскими группировками.

Экстренные меры безопасности сегодня принимают и в Германии. Страна еще не отошла от жестокого убийства 14-летней девушки в Дуйсбурге. А сегодня под усиленную охрану приходится брать все школы. И тоже из-за опасений новых расправ. Под подозрением оказался подросток, который пообещал устроить учителю такую же казнь, как это сделал террорист во Франции, обезглавивший педагога, показывавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Выяснилось, что это не первые угрозы школьника.

Старый свет настолько напуган последними событиями, что предлагает кардинально изменить саму систему безопасности Европы.

"Мы нуждаемся в более тесном сотрудничестве, у нас серьезные упущения в обеспечении безопасности, нам необходимо пересмотреть шенгенскую систему, ужесточить ее, это крайне важно для защиты наших внешних границ", - заявила комиссар внутренних дел ЕС Ульва Йохансон.

Усиленные меры безопасности в пятницу принимают и во Франции. Страна вспоминает погибших от рук террористов 13 ноября 2015 года. Тогда в результате серии атак на стадионе "Стэйд де Франс", концертном зале "Батаклан", нескольких ресторанах и кафе были убиты 130 человек. Еще 350 ранены. И сейчас Европа крайне опасается новых вылазок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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