В Москве начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

Они призваны остановить распространение COVID-19

В пятницу в Москве вступают в силу новые ограничения. Чтобы остановить распространение инфекции, меры вводятся сразу на 2 месяца. Соблюдение санитарных норм ежедневно контролирует Роспотребнадзор. По всей стране проводят дезинфекции общественных мест.

В столице с 13 ноября начинают действовать новые ограничительные меры. До 15 января кафе, рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения не будут работать в ночное время. При этом продавать еду навынос разрешено круглосуточно. Театры, кинотеатры и концертные залы могут заполняться только на четверть – продажи билетов сокращены. Закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры. Выставки, лекции и мастер-классы – теперь только онлайн. Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Всё это должно остановить распространение инфекции.

Главной по-прежнему остаётся мера ответственности каждого. Только маски и перчатки могут защитить от заражения в общественных местах. Роспотребнадзор ежедневно проводит рейды. Например, спортивный клуб на севере Москвы могут закрыть за нарушения, сообщает "ТВ Центр".

"В помещениях борцовского клуба отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, также сотрудники не проходят ПЦР-обследование, дезобработка проходит формально. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 дней", - рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

Профилактика – на первом месте во всех регионах. Военные специалисты обрабатывают дезинфицирующими растворами вокзалы, остановки, скверы, общественные учреждения. Сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают свой профессиональный праздник – конечно, на посту.

С помощью генераторов "холодного тумана" проводят дезинфекцию в "красных зонах" больниц. Военные эпидемиологи обработали сотни помещений курганских клиник и обучили этому местных специалистов.

Сводный медицинский отряд Минобороны продолжает помогать врачам Курганской области. На этой неделе там организовали единый центр респираторной поддержки пациентов, которые переносят болезнь в тяжёлой форме и нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

"Мы организовали круглосуточное дежурство анестезиологов-реаниматологов, пребывание их в палатах интенсивной терапии положительно сказывается на состоянии пациентов, эти пациенты постоянно под наблюдением, в случае ухудшения функции дыхания, анестезиологи-реаниматологи своевременно предпринимают необходимые действия", - сообщил представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Иван Грачев.

Медицинский отряд Минобороны отправился и на помощь врачам Хакасии. В составе – почти 200 военных специалистов. Им предстоит развернуть в регионе мобильный госпиталь на 100 мест с отделением реанимации и лабораторией ПЦР-диагностики. Он будет оснащён самым современным оборудованием. В Хакасии этого очень ждут: мест в больницах уже не хватает, ситуация критическая.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"