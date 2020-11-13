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В Италии за сутки от коронавируса скончались более 600 человек

11:44
  • пятница
  • 13 ноября 2020

В ряде страны Европы и США тяжелая ситуация в связи с пандемией

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 52 миллиона человек. Новый рекорд установлен в США: за минувшие сутки там выявлено более 150 тысяч инфицированных, передает "ТВ Центр".
Аналитики спрогнозировали сроки отмены коронавирусных ограничений в мире

И, по мнению экспертов, в ближайшие недели это число будет ежедневно расти. В Калифорнии, как и в Техасе, уже по миллиону пациентов с диагнозом COVID. Соблюдать режим самоизоляции рекомендуется с понедельника жителям Чикаго.

Хуже, чем весной, ситуация и в ряде европейских стран. Более 600 человек скончались за одни только сутки в Италии. По словам французского премьера, каждые 30 секунд в больницу поступает новый пациент. И каждые три минуты - в реанимацию. Жёсткие ограничения в стране будут действовать как минимум до декабря.

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