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Российские миротворцы разворачивают в Карабахе 10 постов

11:45
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Они будут следить за соблюдением соглашения

В пятницу утром в Степанакерт прибыл батальон 15-ой отдельной мотострелковой бригады российских вооруженных сил. Бойцы развернут 10 наблюдательных пунктов на линии соприкосновения - для контроля за соблюдением перемирия, передает "ТВ Центр".
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Колонна миротворцев прошла 100 километров от места базирования в городе Горис к линии соприкосновения. Военнослужащим предстоит отслеживать и оперативно реагировать на любые нарушения режима тишины и поддерживать безопасность в регионе. Для этого задействуют почти 2 тысячи человек и бронетехнику.

Только за последние сутки в Карабах отправлены 372 бойца, а всего с начала операции перевезено более 800 военных и около 120 единиц вооружения и спецтехники.

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