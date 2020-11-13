В Пенсильвании суд встал на сторону Трампа

Изменит ли это ситуацию?

Урвать победу любыми способами. В США накаляется ситуация с подсчетами голосов на президентских выборах. Этой ночью суд Пенсильвании удовлетворил иск Дональда Трампа и запретил учитывать ряд бюллетеней, присланных по почте, передает "ТВ Центр".

Это решение дает хозяину Белого дома шанс отвоевать у Джо Байдена 20 голосов выборщиков. Но, по оценкам экспертов, ситуацию это вряд ли изменит. Тем более, что еще один колеблющийся штат - Аризона - скорее всего, тоже поддержит демократа.

Официальных итогов еще нет, но, по данным СМИ, разрыв между кандидатами составит всего полпроцента. Что даст Трампу возможность запросить пересчет. Аналогичная ситуация складывается в Висконсине и Джорджии, и президент отступать явно не намерен.

А вот Байден уже готовится распределять полномочия. Влиятельные издания сообщили о планах демократа назначить Хиллари Клинтон постпредом страны при ООН.

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