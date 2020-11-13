В иркутском приюте нашли десятки замороженных живьем собак

Другие питомцы были в крайней степени истощения

Отношение к животным, поражающее своей жестокостью. В Иркутской области в одном из зооприютов волонтеры обнаружили десятки замороженных тел собак и сотни живых питомцев в крайней степени истощения и со следам побоев. Горожане требуют наказать живодеров. Прокуратура уже начала проверку.

За дверью с табличкой "Место хранения биологических отходов" - холодильники, как в гастрономах. В них мешки. А там - трупы животных. Судя по позам, многих замораживали еще живыми.

Мешки стоят и рядом с морозильными камерами, в них тоже животные. Все в свежей крови. Похоже, псов били по голове и туловищу.

Питомник, а скорее живодерня, с громким названием "Пять звезд" занималась отловом животных в Иркутской области. Год за годом выигрывала тендеры. Только вместо того, чтобы лечить и содержать собак и кошек, здесь их просто убивали. Чудом выжившие четвероногие почти все обезвожены и истощены, с явными признаками инфекционных заболеваний. Волонтерам, приехавшим их вызволять, питомник пришлось брать буквально штурмом. Сотрудники животных отдавать не хотели.

"Просто вандализм и наглое забирание животных! Я сюда 5 лет ездила, помогала животным, как могла. Всех не спасешь, согласитесь, у кого какой иммунитет. Но все были сытые, все лежали на соломе, все закупалось", - уверяет волонтер Светлана.

У ветеринаров в питомнике Иркутска, куда перевезли нуждающихся в помощи собак и кошек, другое мнение. У них теперь 150 тяжелобольных пациентов. Чтобы спасти животным жизнь, работают на износ.

"Здесь смешанная этиология. В большей степени у нас чума. Также энтерит есть у щенков и глистная инвазия. И, конечно, недокорм. Животные худые, истощенные – они, конечно, заболевают, никуда от этого не денешься", - рассказывает ветеринар Олеся Гузь.

Внимание к приюту зоозащитники пытались привлечь неоднократно. Обращались в областную ветеринарную службу, в правоохранительные органы. Сейчас прокуратура Иркутской области проверяет питомник.

"Незамедлительно согласовано проведение выездной проверки службы ветеринарии данного юридического лица. Служба ветеринарии оперативно приступила к проведению проверки. Результаты проверки находятся на контроле у прокуратуры", - сообщила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области Анна Сапранкова.

Пока идет проверка, местные жители записывают обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности владельца приюта "Пять звезд". Для этого создали петицию, адресованную президенту, Генпрокуратуре и Следственному комитету России. Ее подписали уже почти 37 тысяч человек.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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