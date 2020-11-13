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Московские учреждения культуры получат дополнительную поддержку от города

11:58
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Им окажут финансовую помощь

Московские учреждения культуры получат финансовую поддержку от властей в связи с новыми ограничительными мерами. Об этом говорится на официальном сайте мэра Сергея Собянина.
Минкультуры оставило в силе проданные до 13 ноября билеты в театры

Средства из городского бюджета будут направлены на компенсацию зарплат сотрудников театров, концертных залов, библиотек и музеев столичного Департамента культуры.

Также предусмотрены гранты на оплату коммунальных услуг и содержание имущества. Продолжить работу с соблюдением всех санитарных норм или на время закрыться - решают сами руководители. Помощь будет оказана в любом случае.

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