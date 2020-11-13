ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мастер-классы, театры и Рихтер: афиша онлайн‑развлечений Москвы

12:07
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Как интересно провести выходные

Московские театры и концертные залы продолжают радовать зрителей, соблюдая все необходимые правила безопасности. Захватывающая программа подготовлена и на эти выходные. А чтобы посетить некоторые культурные мероприятия, вовсе не надо выходить из дома - они доступны в режиме онлайн. Много интересного покажет и наш телеканал.

Мастерская Фоменко приглашает в порочный город удовольствий – "Махагонию". Да, зрителей всё меньше. В столичных театрах их теперь будет не больше четверти зала. Тем ценнее само действо. "Махагония" -   это не просто  спектакль, а современный репортаж по мотивам Брехта. И не только.

"Мы добавили кое-что из Шварца – из его "Дракона". Потому что тоже схожий материал. Что-то от себя написали. Много музыки ребята приносили современной. В которой я не разбираюсь даже", - рассказал режиссер спектакля Фёдор Малышев.

Что касается музыки, известной всем, то здесь в лидерах – Московская консерватория. Бетховену в этом году – 250 лет. Со дня рождения. Он тоже знавал тяжёлые времена. Потеряв слух, продолжал  писать – о вечности. Пианист Андрей Писарев приглашает заглянуть и в неё, и в душу самого композитора.

Концертные залы теперь тоже будут заполнены лишь на 25%. Маска на лице обязательна. Музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в столице рекомендовано ввести QR-коды. Хорошая новость есть. Тех же выдающихся исполнителей можно слушать, не выходя из дома.

Онлайн-трансляций становится всё больше. В субботу вечером можно перенестись из собственной квартиры в квартиру самого Святослава Рихтера. И послушать замечательную музыку. Главное – устроиться поудобнее. Пушкинский музей дарит бесценные эмоции. Поводов их испытать как минимум два. 105 лет со дня рождения Рихтера и 40 лет фестивалю "Декабрьские вечера".

Все свои занятия и мастер-классы Парк Горького перевёл в режим онлайн. Новый день – новый ролик. О том, как общаться с красками и глиной, как вырастить на  подоконнике диковинный салат. На мастер-классах дети научатся не только сеять, но и готовить. Вкусную и здоровую пищу. О том, как это важно, расскажут на нашем канале.

В воскресенье утром в гостях у Отара Кушанашвили – Сосо Павлиашвили. Будет вкусно, ярко, очень музыкально и весело.

В субботу всплывут улики из прошлого. Съемки фильма по советскому бестселлеру о реальном маньяке приводят к очередной серии преступлений. Кто разбудил зверя? Зачем было раскрывать имя убийцы? Ответ – на последней странице увлекательного киноромана. 

Ольга Стрельцова,  "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
Афиша на выходные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.