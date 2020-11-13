Мастер-классы, театры и Рихтер: афиша онлайн‑развлечений Москвы

Как интересно провести выходные

Московские театры и концертные залы продолжают радовать зрителей, соблюдая все необходимые правила безопасности. Захватывающая программа подготовлена и на эти выходные. А чтобы посетить некоторые культурные мероприятия, вовсе не надо выходить из дома - они доступны в режиме онлайн. Много интересного покажет и наш телеканал.

Мастерская Фоменко приглашает в порочный город удовольствий – "Махагонию". Да, зрителей всё меньше. В столичных театрах их теперь будет не больше четверти зала. Тем ценнее само действо. "Махагония" - это не просто спектакль, а современный репортаж по мотивам Брехта. И не только.

"Мы добавили кое-что из Шварца – из его "Дракона". Потому что тоже схожий материал. Что-то от себя написали. Много музыки ребята приносили современной. В которой я не разбираюсь даже", - рассказал режиссер спектакля Фёдор Малышев.

Что касается музыки, известной всем, то здесь в лидерах – Московская консерватория. Бетховену в этом году – 250 лет. Со дня рождения. Он тоже знавал тяжёлые времена. Потеряв слух, продолжал писать – о вечности. Пианист Андрей Писарев приглашает заглянуть и в неё, и в душу самого композитора.

Концертные залы теперь тоже будут заполнены лишь на 25%. Маска на лице обязательна. Музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в столице рекомендовано ввести QR-коды. Хорошая новость есть. Тех же выдающихся исполнителей можно слушать, не выходя из дома.

Онлайн-трансляций становится всё больше. В субботу вечером можно перенестись из собственной квартиры в квартиру самого Святослава Рихтера. И послушать замечательную музыку. Главное – устроиться поудобнее. Пушкинский музей дарит бесценные эмоции. Поводов их испытать как минимум два. 105 лет со дня рождения Рихтера и 40 лет фестивалю "Декабрьские вечера".

Все свои занятия и мастер-классы Парк Горького перевёл в режим онлайн. Новый день – новый ролик. О том, как общаться с красками и глиной, как вырастить на подоконнике диковинный салат. На мастер-классах дети научатся не только сеять, но и готовить. Вкусную и здоровую пищу. О том, как это важно, расскажут на нашем канале.

В воскресенье утром в гостях у Отара Кушанашвили – Сосо Павлиашвили. Будет вкусно, ярко, очень музыкально и весело.

В субботу всплывут улики из прошлого. Съемки фильма по советскому бестселлеру о реальном маньяке приводят к очередной серии преступлений. Кто разбудил зверя? Зачем было раскрывать имя убийцы? Ответ – на последней странице увлекательного киноромана.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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