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Заворотнюк планирует вернуться на сцену

09:48
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Об этом рассказала подруга актрисы

Анастасия Заворотнюк начала задумываться о возвращении на сцену после победы над заболеванием, рассказала подруга актрисы певица Анна Калашникова. Ранее у Заворотнюк диагностировали одну из разновидностей рака головного мозга.

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Калашникова заявила, что, несмотря на длительное и тяжелое лечение, актриса настроена позитивно. По словам певицы, Заворотнюк даже начала планировать возобновление карьеры.

"Говорить о полном выздоровлении Насти, конечно, преждевременно. Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам. Насколько мне известно, сама Настя настроена оптимистично. После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню! И это правильно", - сказала подруга артистки.

Она добавила, что Заворотнюк продолжает лечение, впереди ее ожидает курс реабилитации. При этом контакты актрисы с внешним миром сведены к минимуму – дело не только в слабом здоровье. Внешность артистки изменилась из-за болезни, и она пока не хочет появляться на публике, передает "Собеседник".

Весной прошлого года появились слухи о серьезном заболевании Заворотнюк. Позже ее родные подтвердили, что актриса лечится от рака головного мозга.

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