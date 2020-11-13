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Байден решил отправить Клинтон послом в ООН

09:50
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Демократы считают, что это поднимет престиж организации

Хиллари Клинтон может занять должность постоянного представителя США при ООН. Бывшего госсекретаря и экс-кандидата в президенты отправят в международную организацию, если в Вашингтоне утвердится новая администрация во главе с Джо Байденом.
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В стане демократов считают, что такое назначение Клинтон поднимет престиж ООН.

"Идея в том, что Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Назначение Клинтон поднимет престиж самой ООН, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращаются", - пишет газета The Washington Post.

Подсчет голосов после прошедших в США 3 ноября выборов все еще продолжается. Демократ Джозеф Байден уже заявил о своей победе – он, по данным ведущих американских СМИ, заручился поддержкой более 270 выборщиков. Его соперник республиканец Дональд Трамп поражения не признает и подает иски в суды штатов о пересчете голосов.

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