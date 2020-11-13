"Я себя разлюбила": Гагарина рассказала о своих комплексах

Далеко не все уверены в собственной привлекательности

33-летняя певица Полина Гагарина призналась, что почти всю жизнь комплексовала из-за своей внешности.

"Иногда мне встречаются люди, абсолютно уверенные в своей привлекательности. И эта уверенность бывает настолько велика, что заражает всех вокруг", - написала Гагарина в Instagram.

Певица серьезно задумалась о своей внешности в 12 лет. Тогда она поняла, что может быть обаятельной. Ей говорили, что у нее красивая и открытая улыбка. Это не могло ее не радовать.

"Потом настал критический период и я себя разлюбила. Комплексы прошли ближе к 30. Я стала лучше понимать себя и превращать минусы в плюсы", - рассказала звезда.

- Вы очень красивая, - пишут Гагариной.

- Полина, ты шикарна.

- Пипец, как можно не любить себя такую? Понятное дело, когда я себя не люблю, это видно, а то, что ты не любила... Уххх, не понимаю.

- Вы очаровательны.

- Шикарная.

Летом стало известно, что Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. В 2014 году они тайно обручились в Париже, а затем официально поженилась в Москве. В 2017 году у супругов родилась дочь. Исхаков нашел общий язык с сыном Гагариной от актера Петра Кислова.

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