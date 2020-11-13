ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я себя разлюбила": Гагарина рассказала о своих комплексах

10:06
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Далеко не все уверены в собственной привлекательности

33-летняя певица Полина Гагарина призналась, что почти всю жизнь комплексовала из-за своей внешности. 
Бывший муж Полины Гагариной пофантазировал о новой возлюбленной

"Иногда мне встречаются люди, абсолютно уверенные в своей привлекательности. И эта уверенность бывает настолько велика, что заражает всех вокруг", - написала Гагарина в Instagram. 

Певица серьезно задумалась о своей внешности в 12 лет. Тогда она поняла, что может быть обаятельной. Ей говорили, что у нее красивая и открытая улыбка. Это не могло ее не радовать. 

"Потом настал критический период и я себя разлюбила. Комплексы прошли ближе к 30. Я стала лучше понимать себя и превращать минусы в плюсы", - рассказала звезда. 

- Вы очень красивая, - пишут Гагариной. 

- Полина, ты шикарна. 

- Пипец, как можно не любить себя такую? Понятное дело, когда я себя не люблю, это видно, а то, что ты не любила... Уххх, не понимаю.  

- Вы очаровательны. 

- Шикарная. 

Летом стало известно, что Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. В 2014 году они тайно обручились в Париже, а затем официально поженилась в Москве. В 2017 году у супругов родилась дочь. Исхаков нашел общий язык с сыном Гагариной от актера Петра Кислова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полина Гагарина
Полина Гагарина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.