Аналитики спрогнозировали сроки отмены коронавирусных ограничений в мире

Ждать придется долго

Постепенная отмена введенных во всем мире ограничений и возвращение к привычной жизни после пандемии наступит не раньше середины следующего года. В первую очередь возвращение к экоромическому росту и привычному укладу вещей будет зависеть от всеобщей вакцинации и иммунизации населения, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - говорится в заметке компании Oxford Economics.

При этом вакциной, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer, к концу следующего года получится привить не более 8% населения мира, что составляет 675 миллионов человек, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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