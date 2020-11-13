В России заболели коронавирусом еще 21983 человека

Это максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили еще 21983 случая коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на 375 случаев больше, чем днем ранее (21608) и максимум с начала пандемии.

В Москве подтверждено 5974 случая заражения коронавирусом. Это на 23 случая меньше, чем было выявлено накануне (5997). В Подмосковье заболели еще 760 человек.

Вылечились от коронавируса 18735 пациентов, в том числе в Москве – 4219. Скончались 411 заразившихся, из них 70 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлен 1880551 случай заражения коронавирусом. Скончались 32443 человека. Выздоровели 1406903 пациента.

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