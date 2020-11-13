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Песков рассказал о ключевой роли Путина в подписании соглашения по Карабаху

10:31
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Президент России работал над этим не один день

Трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху удалось подписать в результате многодневной напряженной работы. Роль Владимира Путина в этом процессе была ключевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин подписал указ о российских миротворцах в Карабахе

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти клуглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал представитель Кремля. По словам Пескова, российский лидер не один день вел телефонные переговоры с президентами Азербайджана и Армении.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия дорожит дружбой как с Арменией, так и с Азербайджаном. Именно этот подход позволил Москве играть роль беспристрастного посредника в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Что же касается упреков в сторону России в предательстве из-за ее позиции по карабахскому вопросу, то они абсолютно несостоятельны, заявил Песков. Представитель Кремля напомнил, что Минская группа еще несколько лет назад предлагала формулы урегулирования, принятие которых позволило бы избежать кровопролития.

Пресс-секретарь президента напомнил, что силовой сценарий решения карабахского вопроса одобрила Турция. По этому вопросу позиции Анкары и Москвы серьезно расходятся – в то же время, это не мешает контактам стран, заявил Песков в интервью RT.

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