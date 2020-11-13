Галкин показал милое фото с детьми

Поклонники в восторге

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram фото с детьми - семилетними Лизой и Гарри.

На опубликованном кадре Галкины купаются в бассейне их загородного дома. Лиза надела розовые очки и шапочку, а шоумен с сыном обошлись без этих плавательных принадлежностей.

"Доброе утро", - подписал снимок Максим Галкин. В комментариях он уточнил, что сделал это фото накануне.

Интернет-пользователи ожидаемо умилились, глядя на отца с детьми.

- Ваши крылья за спиной, - пишут в комментариях.

- Классные!

- Сын просто копия папа.

- Доброе утро, веселая семейка!

- Какая же теплота от этого фото!

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. Гарри и Елизавета родились в 2013 году. В сентябре они пошли в первый класс.

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