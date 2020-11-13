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Песков: США вряд ли могут кого-то критиковать за выборы

12:03
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Голосование в Америке закончилось скандалом

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после прошедшего голосования в Соединенных Штатах американцы вряд ли смогут кого-то критиковать в вопросах проведения выборов.

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, в отличие от США, никогда не вмешивалась в дела других стран, в частности, Америки. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Не забывайте: постоянные оценки тех или иных внутренних процессов в Российской Федерации, постоянная критика, связанная с якобы нарушением прав человека, критика наших выборов. Сейчас вообще даже как-то неудобно уже говорить, кажется, вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы", - сказал Песков.

Он добавил, что Соединенные Штаты регулярно оценивают и критикуют действия России. "И что это, если не вмешательство во внутренние дела?" - резюмировал Песков.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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