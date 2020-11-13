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Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 и удивился результатам

11:22
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Они оказались неоднозначными

Американский бизнесмен и глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о странных результатах тестов на COVID-19. После четырех тестирований подряд предприниматель так и не понял, болен он или нет.

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Маск рассказал, что два теста дали отрицательный результат, а два – положительный. Он добавил, что использовал антигенный экспресс-тест производства компании BD.

"Происходит какая-то ерунда. Сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных теста и два положительных", - поделился Маск в Twitter.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 52,7 миллиона человек, 1,29 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,86 миллиона заболевших, более 32 тысячи пациентов скончались.

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