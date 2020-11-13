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В Кремле оценили работу системы здравоохранения в условиях пандемии

11:06
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Медики столкнулись с суровым вызовом

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для российской системы здравоохранения. В таких условиях некоторые сбои и накладки неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны", - сказал Песков в интервью RT.

Представитель Кремля признал, что сбои в системе медобеспечения были зафиксированы в некоторых российских регионах. Песков подчеркнул, что такие ситуации недопустимы, а в наше время скрыть их абсолютно невозможно.

Российской системе здравоохранения было очень тяжело после весеннего первого скачка эпидемии, сказал Песков. Однако за летние месяцы были приняты меры. Теперь в стране создана база, которая позволит адекватно реагировать на такой скачок, если он снова повторится, подчеркнул представитель Кремля в интервью RT.

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