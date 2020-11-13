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Заход на аварийную посадку Ан-124 в Новосибирске сняли на видео

11:16
  • пятница
  • 13 ноября 2020

У самолета возникли проблемы с двигателем

В Новосибирске в пятницу утром совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-124 "Руслан". На борту было 14 человек.

Всё произошло в аэропорту "Толмачево". Борт направлялся в Вену, но практически сразу после вылета у лайнера задымилось крыло. Экипаж принял решение экстренно вернуться. Снежная погода не сыграла на руку пилотам - во время посадки самолет не смог вовремя затормозить и выкатился на 200 метров за пределы взлетной полосы. Видео захода на посадку публикует ТВЦ.RU.

Очевидцы сообщают, что самолет пробил дыру в крыше склада магазина и сам получил серьезные повреждения. Пострадавших нет, но ЧП остановило работу аэропорта. Рейсы пока перенаправляют в Барнаул. Прокуратура начала проверку.

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