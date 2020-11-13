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ФАС раскрыла попытку создания картеля на рынке сахара

11:41
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Цены завышены более чем на 60%

Документы, подтверждающие намерение российских производителей сахара создать картель, обнаружила Федеральная антимонопольная служба. В результате действий компаний их продукция к 9 ноября подорожала на 62% по сравнению с началом года. Идет расследование, сообщил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
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"Мы нашли документы о том, что планировалось создание картеля. Не буду говорить, между кем и кем - но такие материалы есть… Версию о том, были ли реализованы планы наших сахарных заводчиков, сахаропоставщиков, мы сейчас проверяем", - сказал Тенишев в интервью РИА Новости.

В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки - "Русагро", "Продимекс" и "Доминант". ФАС столкнулась с противодействием внеплановым проверкам, в отношении компании "Доминант" составлен соответствующий акт, заявил начальник управления.

В случае, если ФАС докажет попытку создания картеля, компании будут оштрафованы в размере 15% оборота фирмы на рынке сахара. Руководство штрафами не отделается – по словам Тенишева, им грозит уголовная ответственность.

Жалобы на повышение цен на сахар стали поступать в ведомство от россиян еще весной. Стоимость с начала года изменилась с 31 рубля до 50 рублей за килограмм. ФАС начала проверку Союза сахаропроизводителей России в конце октября.

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