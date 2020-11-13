"Поехали!": Роскосмос начнет выпускать одежду, духи и алкоголь

Знаменитая гагаринская фраза станет брендом

В Роскосмосе планируют выпускать одежду, духи и алкоголь, продукция будет выходить под товарным знаком "Поехали!". Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента.

Ранее в Роскосмосе изъявили желание зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. При этом не было известно, что именно будет выпускать новый бренд.

"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", - отметили в Роспатенте.

Согласно международной классификации товаров и услуг, заявка охватывает парфюмерно-косметическую продукцию, лекарственные средства, электронно-бытовую технику, драгоценные металлы, одежду, игрушки и алкогольную продукцию.

В настоящее время по заявке ведется "экспертиза заявленного обозначения", на это уйдет порядка пяти месяцев, передает РИА Новости.

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