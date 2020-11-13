Песков оценил перспективы локдауна в России

Главный принцип – "не душить экономику"

Россия может себе позволить принимать в условиях коронавируса такие ограничительные меры, которые не душат экономику. Это стало возможным благодаря высокой степени мобилизации системы здравоохранения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы исходим пока из заявлений Сергея Семеновича Собянина, и президент об этом говорил, что степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с имевшимися сбоями, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику", - ответил Песков на вопрос корреспондента RT о возможности локдауна в России.

Представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин с самого начала пандемии много общался с учеными-вирусологами. По словам Пескова, глава государства предпочитает досконально изучить каждую проблему, обладать о ней научными знаниями – и только потом принимать решения. "Убежден, то же самое делает Сергей Семенович", - заметил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что ограничительные меры могут отличаться от региона к региону. Губернаторам еще весной предоставили особые полномочия.

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