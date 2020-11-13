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Россиян призвали не спешить на работу после перенесенного COVID-19

12:21
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Восстановление - процесс длительный

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова посоветовала людям, которые переболели коронавирусом, не торопиться с возвращением на работу. 
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Гусакова рассказала "Известиям", что все по-разному переносят COVID-19. Многое зависит от индивидуальных патологийНо все случаи сходны в одном: у "ковидника" возникают "нарушения иммунного ответа", из-за чего у него может появиться новая патология.   

Как сообщила врач, многие ее молодые пациенты около четырех недель восстанавливались после COVID-19. А некоторые и того дольше. И это при том, что у них не было никаких хронических заболеваний. 

Людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, Елена Гусакова рекомендует отдохнуть в санатории. Место отдыха лучше выбрать в своей климатической зоне, чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний.

По последним данным, свыше 53 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,3 миллиона скончались. 

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