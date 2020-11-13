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В Apple представили обновленную ОС для компьютеров

12:58
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Пользователей ожидает много новшеств

Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление операционной системы, оно называется macOS Big Sur.
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Пользователей ждет серьезное обновление интерфейса и улучшений основных приложений, в том числе Safari, Карт и Сообщений. Также новинка предполагает глубокую интеграцию с чипом Apple M1, на котором построены 13‑дюймовый MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini.

Визуально обновленный центр управления похож по стилю оформления на iOS и iPad OS, передает РИА Новости. Пользователи получат доступ к основным элементам управления ОС в одно прикосновение, в центре уведомлений теперь есть виджеты в стиле iOS и интерактивные уведомления.

В Apple добавили, что отдельное внимание было уделено конфиденциальности – теперь можно еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. А на странице каждого приложения в Mac App Store можно будет найти новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении.

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