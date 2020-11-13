В Apple представили обновленную ОС для компьютеров

Пользователей ожидает много новшеств

Компания Apple начала распространять на компьютеры Mac очередное обновление операционной системы, оно называется macOS Big Sur.

Пользователей ждет серьезное обновление интерфейса и улучшений основных приложений, в том числе Safari, Карт и Сообщений. Также новинка предполагает глубокую интеграцию с чипом Apple M1, на котором построены 13‑дюймовый MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini.

Визуально обновленный центр управления похож по стилю оформления на iOS и iPad OS, передает РИА Новости. Пользователи получат доступ к основным элементам управления ОС в одно прикосновение, в центре уведомлений теперь есть виджеты в стиле iOS и интерактивные уведомления.

В Apple добавили, что отдельное внимание было уделено конфиденциальности – теперь можно еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. А на странице каждого приложения в Mac App Store можно будет найти новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"