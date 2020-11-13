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Во Франции причиной каждой четвертой смерти становится COVID-19

12:56
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Об этом заявил премьер-министр страны

Глава французского правительства Жан Кастекс объявил, что причиной каждой четвертой смерти в стране стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

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По его словам, за последние два месяца в стране после заражения COVID-19 скончались 10 тысяч пациентов. Ежедневно в стране умирает от 400 до 500 человек. Премьер отметил, что вторая волна пандемии во Франции является необычайно сильной и приближается к пику.

"Очевидно, что мы продолжим оказывать массовую экономическую поддержку всем предприятиям, которые были вынуждены закрыться. Власти берут на себя обязательства по защите населения от пандемии. Правительство также намерено экономически защитить предприятия, ставшие жертвами режима карантина", - сказал глава кабмина Франции.

Он добавил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране власти могут смягчить 1 декабря введенные ранее ограничения. Кастекс подчеркнул, что что "магазины могут быть открыты только при усиленном санитарном контроле", а снятие ограничений "не может пока касаться других заведений, открытых для общественности, например, баров, ресторанов и спортивных залов".

На сегодняшний день во Франции диагностировано 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерло почти 43 тысячи человек.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 52,7 миллиона человек, 1,29 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,86 миллиона заболевших, более 32 тысячи пациентов скончались.

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